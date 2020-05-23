NASA, 8 ay karantinada kalacak elemanlar arıyor!
NASA, ilk insanlı Mars yolculuğu için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar ilgili deneyler yapan NASA, 8 ay boyunca karantinada kalacak elemanlar arıyor.
Corona virüsü salgınıyla birlikte gezegenimizin dört bir yanında milyonlarca insan karantina ve izole yaşam tarzını deneyimlemek zorunda kaldı.
Neredeyse gezegenimizdeki her ülkede görülen salgın sonrası ortaya çıkan bu ‘yeni normal’ sonrası NASA da benzer bir adım atmaya hazırlanıyor.
Fox News’ta yer alan habere göre, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 8 ay boyunca dış dünyadan izole bir yaşam sürecek gönüllüler arıyor