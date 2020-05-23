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  3. 23 Mayıs 2020 18:01

NASA, 8 ay karantinada kalacak elemanlar arıyor!

NASA, ilk insanlı Mars yolculuğu için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar ilgili deneyler yapan NASA, 8 ay boyunca karantinada kalacak elemanlar arıyor.

NASA, 8 ay karantinada kalacak elemanlar arıyor!

Corona virüsü salgınıyla birlikte gezegenimizin dört bir yanında milyonlarca insan karantina ve izole yaşam tarzını deneyimlemek zorunda kaldı.

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NASA, 8 ay karantinada kalacak elemanlar arıyor!

Neredeyse gezegenimizdeki her ülkede görülen salgın sonrası ortaya çıkan bu ‘yeni normal’ sonrası NASA da benzer bir adım atmaya hazırlanıyor.

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NASA, 8 ay karantinada kalacak elemanlar arıyor!

Fox News’ta yer alan habere göre, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 8 ay boyunca dış dünyadan izole bir yaşam sürecek gönüllüler arıyor

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NASA, 8 ay karantinada kalacak elemanlar arıyor!

NASA bu kapsamda seçilecek kişilerin Rusya’da bir tesiste 8 ay geçireceğini açıkladı.

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