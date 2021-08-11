NASA açıkladı: Deniz seviyeleri ne kadar yükselecek? Listede Türkiye'den bir il var
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), küresel ısınmanın denizlere etkisini gösteren bir araç geliştirdi. Denizlerin 2150'ye kadar ne kadar yükseleceğini gösteren verilerde Türkiye'den Antalya da bulunuyor. Antalya'da en kötü senaryoya göre, 9 yıl içerisinde deniz seviyesinin 13 ila 14 santimetre yükseleceği, 2150 yılında ise artışın 2 metreyi bulabileceği belirtildi.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), küresel ısınma nedeniyle dünyadaki deniz seviyelerinin nasıl etkileneceğine dair yeni bir etkileşimli araç geliştirdiğini duyurdu.
Geliştirdiği etkileşimli araç ile önümüzdeki yıllarda dünyanın herhangi bir yerindeki deniz seviyesinin yükselme seviyesini görsellerle anlatan NASA, iyiden kötüye sıralanan altı senaryo ile 2020 ila 2150 yılları arasında deniz seviyelerinin ne kadar yükseleceğini gösteriyor.
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) altıncı değerlendirme raporunun ilk bölümünün yayınlanmasının ardından duyurulan etkileşimli araçta 1995-2014 yılları arasındaki deniz seviyeleri baz alınırken, büyük ölçüde fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan salınımdaki insan etkisinin atmosferi, okyanusu ve toprağı “kesinlikle” ısıttığı ifade edildi.
Dünyadaki bütün denizlerin gelecek yıllardaki seviyelerini yayımlayan NASA’nın etkileşimli aracında Türkiye’nin turizm şehri Antalya da yer alıyor.
Antalya’nın paylaşılan en iyi ve en kötü senaryo içerisinde bile 9 yıl içerisinde deniz seviyesinin 13 ila 14 santimetre yükseleceğini aktaran NASA, bunun 2050 yılında 22 ila 30 santimetre aralığında olacağını aktardı.