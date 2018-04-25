NASA çalışanları seçti: En iyi ve en kötü uzay filmleri

2013 yılında Alfonso Cuarón’un çektiği Gravity; uzay boşluğunda sıkışan bir astronotun başına gelenleri, müthiş bir kurgu eşliğinde izleyiciye anlatan yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyordu. En İyi Yönetmen dahil olmak üzere yedi dalda Oscar kazanan film, etkileyici sinematografisi ve görsel efektleriyle hafızalara kazınmış ve gişede ise iyi bir başarı elde etmişti. Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden genel anlamda olumlu yorumlar alan Gravity, uzay filmleri içerisinde kendini iyi bir yerde konumlandırmıştı.

