NASA çalışanları seçti: En iyi ve en kötü uzay filmleri
7 Oscar ödüllü filmi Gravity (Yer Çekimi) filmi, NASA tarafından uzayla ilgili sinema filmleri arasında gerçeğe en uzak olanı olarak tescillendi.
BBC’nin yayınladığı bir videoya göre bir grup NASA bilim insanı, Alfonso Cuaron imzalı Oscar ödüllü Gravity’nin şimdiye kadar yapılmış en kötü ve en hatalı uzay filmi olduğunu düşünüyor.
2013 yılında Alfonso Cuarón’un çektiği Gravity; uzay boşluğunda sıkışan bir astronotun başına gelenleri, müthiş bir kurgu eşliğinde izleyiciye anlatan yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyordu. En İyi Yönetmen dahil olmak üzere yedi dalda Oscar kazanan film, etkileyici sinematografisi ve görsel efektleriyle hafızalara kazınmış ve gişede ise iyi bir başarı elde etmişti. Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden genel anlamda olumlu yorumlar alan Gravity, uzay filmleri içerisinde kendini iyi bir yerde konumlandırmıştı.
Fakat bu durum, NASA’da çalışan bilim insanları için pek geçerli değil. BBC’nin yayınladığı bir videoya göre tamamı kadınlardan oluşan bir grup NASA bilim insanı, başrollerinde Sandra Bullock ve George Clooney'in oynadığı Gravity’nin şimdiye kadar yapılmış en kötü ve en hatalı uzay filmi olduğunu düşünüyor.