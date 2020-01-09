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  3. 09 Ocak 2020 10:02

NASA felaketin fotoğrafını paylaştı

NASA, Avustralya'da aylardır söndürülemeyen ve milyonlarca hayvanın ölümüne yol açan yangınlarla ilgili çarpıcı bir fotoğraf yayınlandı.

NASA felaketin fotoğrafını paylaştı

Dünya'yı dehşete düşüren bu görüntünün ardından NASA yeni bir fotoğraf daha yayınladı ve içler acısı durumu gözler önüne serdi.

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NASA felaketin fotoğrafını paylaştı

NASA'nın yayınladığı bu görüntü 16 Aralık 2019 tarihinde çekildi ve yangının boyutları elbette bugünden çok daha uzaktı. Ancak Avustralya'nın uzaydan görülen son hali içler acısı...

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NASA felaketin fotoğrafını paylaştı

Bu fotoğraf Avustalya'nın Kanguru Adası'nda 7 Ocak 2019 tarihinde kayda alındı. Maalesef yangının dehşeti haritada kendini fazlasıyla gösteriyor ve dev kıtanın sol kısmı kıpkırmızı görünüyor.

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NASA felaketin fotoğrafını paylaştı

BBC'nin haberine göre NASA yetkilileri "ekolojik bir trajedi" diye tanımlandıkları yangında üçte biri koruma altındaki doğal parklardan oluşan adada 155 bin hektarlık bir alanının yandığının tahmin edildiğini açıkladı.

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