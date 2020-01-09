NASA felaketin fotoğrafını paylaştı
NASA, Avustralya'da aylardır söndürülemeyen ve milyonlarca hayvanın ölümüne yol açan yangınlarla ilgili çarpıcı bir fotoğraf yayınlandı.
Dünya'yı dehşete düşüren bu görüntünün ardından NASA yeni bir fotoğraf daha yayınladı ve içler acısı durumu gözler önüne serdi.
NASA'nın yayınladığı bu görüntü 16 Aralık 2019 tarihinde çekildi ve yangının boyutları elbette bugünden çok daha uzaktı. Ancak Avustralya'nın uzaydan görülen son hali içler acısı...
Bu fotoğraf Avustalya'nın Kanguru Adası'nda 7 Ocak 2019 tarihinde kayda alındı. Maalesef yangının dehşeti haritada kendini fazlasıyla gösteriyor ve dev kıtanın sol kısmı kıpkırmızı görünüyor.