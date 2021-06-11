NASA, karantinaların hava kirliliğine etkisini açıkladı
Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi (NASA), geçen yıl yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle dünya çapında uygulanan karantina uygulamalarının hava kirliliğine etkisini açıkladı.
Dünyanın büyük bir kısmı, Covid-19’un yayılmasını durdurmaya yardımcı olmak için 2020'de karantinaya girdi. Asıl amaç, virüsle mücadele etmek olsa da, bu tür çabalar hava kirliliği emisyonlarında “hızlı”bir azalmaya yol açtı.
NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL) tarafından yayımlanan yeni bir çalışmada, atmosferde yer alan zararlı nitrojen oksit emisyonlarının Haziran 2020'ye kadar küresel olarak yüzde 15 azaldığı bildirildi. Çin'deki bazı şehirler, Şubat 2020'deki kilitlenmelerinin ardından "birkaç hafta içinde" yüzde 50'lik bir düşüş görürken, bazı ABD eyaletleri yüzde 25'lik bir düşüş yaşadı.
Çalışmayı yöneten Nasa’nın Jet İtki Laboratuvarı’ndan bilim insanı Kazuyuki Miyazaki, “Analiz sistemimizin dünya çapındaki emisyonlardaki ayrıntılı değişiklikleri yakalayabilmesi beni çok mutlu etti. 'Bu çalışmanın zorlu ve benzeri görülmemiş doğası, toplumsal ihtiyaçlara hizmet eden uydu izlemedeki gelişmelerin bir kanıtıdır” ifadelerini kullandı.
NASA VE ESA'DAN GELEN VERİLER KULLANILDI
kip, verileri 2019 ile karşılaştırarak kilitleme çabalarının ozon gazları üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını belirlemek için NASA ve Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) yörünge cihazlarından gelen uydu verilerini kullandı.