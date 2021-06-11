NASA, karantinaların hava kirliliğine etkisini açıkladı

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL) tarafından yayımlanan yeni bir çalışmada, atmosferde yer alan zararlı nitrojen oksit emisyonlarının Haziran 2020'ye kadar küresel olarak yüzde 15 azaldığı bildirildi. Çin'deki bazı şehirler, Şubat 2020'deki kilitlenmelerinin ardından "birkaç hafta içinde" yüzde 50'lik bir düşüş görürken, bazı ABD eyaletleri yüzde 25'lik bir düşüş yaşadı.