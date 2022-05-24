NASA tarih verdi: Burj Khalifa'dan iki kat büyük göktaşı Dünya'ya doğru geliyor!

7335 (1989 JA) adlı asteroit, 1,8 km çapıyla devasa bir büyüklüğe sahip ve cuma günü Dünya’nın yakınından geçecek. NASA, asteroidi 'potansiyel olarak tehlikeli' olarak sınıflandırmış olsa da, yaklaşık 4 milyon kilometre uzaklıktan geçeceği için Dünya için bir tehdit oluşturması olası gözükmüyor. Söz konusu mesafe, Dünya ile Ay arasındaki ortalama uzaklığın yaklaşık 10 katını oluşturuyor.