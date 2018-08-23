NASA uzaydan korkutan görüntüyü çekti !
ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki eyaleti Hawaii, son 25 yılın en şiddetli kasırgasına hazırlanıyor.
ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki eyaleti Hawaii son çeyrek asrın en şiddetli kasırgası Lane'e hazırlanırken, NASA'dan ürküten bir görüntü geldi. Adada okullar tatil edildi, resmi kurumlar kapandı.
ABD, son çeyrek asrın en şiddetli kasırgasını endişeyle bekliyor. Dördüncü kategorideki Lane Kasırgası, saatte 230 kilometre hızla Oahu Adası'na doğru ilerliyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), kasırgayı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan görüntüledi. Astronot Ricky Arnold'un çektiği ürküten kare, büyük ses getirdi.
Hawaii'de okullar tatil edildi, resmi kurumlar ve iş yerleri kapatıldı. Evlerine yiyecek içecek stoku yapan ada sakinleri endişeyle kasırganın gelip geçmesini bekliyor.