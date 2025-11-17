NASA ''Vay be. Güzelliğini yaşayın'' demişti... Türkiye'nin eşsiz cenneti dilek eşyalarıyla doldu

Birbirine yakın yüzlerce tatlı su kaynağından oluşan 'Kadın Azmağı', ana kolun yanı sıra Gökova Sazlığı'na doğru uzanan birçok yan kola da sahip. Yan kolların bazı bölümlerinde sazlıkların oluşturduğu tüneller bulunuyor.