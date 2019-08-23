NASA yangın felaketinin uzaydan çekilmiş karelerini yayınladı
Brezilya'da Amazon ormanlarında yılbaşından bu yana 72 binden fazla yangının çıktığı bildirildi. Bu yangınlara dair uzaydan çekilen kareler ise NASA tarafından paylaşıldı.
Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden (INPE) yapılan açıklamada, Amazon bölgesinde geçen yılın aynı dönemine oranla çıkan yangınlarda yüzde 83 artış olduğu ifade edildi.
Açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana Amazon ormanlarında 72 bini aşkın, perşembe gününden bu yana da çoğu Amazon bölgesinde olmak üzere Brezilya'da 9 bin 500'den fazla yangın çıktığı kaydedildi.