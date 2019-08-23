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  3. 23 Ağustos 2019 10:27

NASA yangın felaketinin uzaydan çekilmiş karelerini yayınladı

Brezilya'da Amazon ormanlarında yılbaşından bu yana 72 binden fazla yangının çıktığı bildirildi. Bu yangınlara dair uzaydan çekilen kareler ise NASA tarafından paylaşıldı.

NASA yangın felaketinin uzaydan çekilmiş karelerini yayınladı

Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden (INPE) yapılan açıklamada, Amazon bölgesinde geçen yılın aynı dönemine oranla çıkan yangınlarda yüzde 83 artış olduğu ifade edildi.

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NASA yangın felaketinin uzaydan çekilmiş karelerini yayınladı

Açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana Amazon ormanlarında 72 bini aşkın, perşembe gününden bu yana da çoğu Amazon bölgesinde olmak üzere Brezilya'da 9 bin 500'den fazla yangın çıktığı kaydedildi.

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NASA yangın felaketinin uzaydan çekilmiş karelerini yayınladı

NASA'nın yayınladığı uzaydan çekilen bu kareler ise yangının boyutunu gözler önüne seriyor.

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