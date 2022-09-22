NASA'dan ''kıyamet'' deneyi: 1 milyon kilogram kaya ve toprak...
NASA, dünyayı kurtarma deneyi adını verdiği deneyde milyonlarca mil ötede küçük, zararsız bir asteroide çarpmayı planlıyor..
NASA, dünyayı kurtarma adını verdiği bir deneyle, milyonlarca kilometre uzaklıktaki bir asteroide çarpacak. Dart adlı bir uzay aracı, asteroit üzerine 22.500 kilometre hızla çarpacak. Çarpma, asteroidi dünyadan farklı bir yörüngeye sokmayı amaçlıyor. Deney gerçekleşirse bir katil asteroit dünya yörüngesine girmeden uzaklaştırılabilecek.
Kameralar ve teleskoplar çarpışmayı izleyecek, ancak yörüngeyi gerçekten değiştirip değiştirmediğini anlamak aylar alacak. 325 milyon dolarlık gezegen savunma testi, Dart'ın geçen sonbaharda fırlatılmasıyla başladı.
ASTEROİD HEDEFİ
Çarpma işlemini gerçekleştirileceği asteroit, dünyadan yaklaşık 9,6 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Dimorphos'tur.
Johns Hopkins Üniversitesi'nde bir gezegen bilimcisi ve görev ekibi lideri Nancy Chabot, dünyayı kurtarma deneyine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu asteroiti patlatmayacak. Onu birçok parçaya ayırmayacak. Bunun yerine çarpma, onlarca metre büyüklüğünde bir krater kazacak ve uzaya yaklaşık 2 milyon pound (1 milyon kilogram) kaya ve toprak fırlatacak." dedi.