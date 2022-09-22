NASA'dan ''kıyamet'' deneyi: 1 milyon kilogram kaya ve toprak...

ASTEROİD HEDEFİ



Çarpma işlemini gerçekleştirileceği asteroit, dünyadan yaklaşık 9,6 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Dimorphos'tur.

Johns Hopkins Üniversitesi'nde bir gezegen bilimcisi ve görev ekibi lideri Nancy Chabot, dünyayı kurtarma deneyine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu asteroiti patlatmayacak. Onu birçok parçaya ayırmayacak. Bunun yerine çarpma, onlarca metre büyüklüğünde bir krater kazacak ve uzaya yaklaşık 2 milyon pound (1 milyon kilogram) kaya ve toprak fırlatacak." dedi.