  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 07 Kasım 2019 13:45

NATO gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

NATO'ya bağlı 4 askeri gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdüren 4 gemiye, boğaz geçişinde sahil güvenlik botları eşlik etti. .

NATO gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

NATO'ya bağlı, İtalyan donanmasına ait A 5329 borda numaralı "Its Vesuvio", M-5557 borda numaralı "Its Numana 9", İspanya donanmasına ait M32 borda numaralı "Sella" ile Türk donanmasından M266 borda numaralı "TCG Amasra" isimli gemiler, Marmara Denizi yönünden boğaza girdi.

1/ 19
NATO gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdüren 4 gemiye, boğaz geçişinde sahil güvenlik botları eşlik etti.

2/ 19
NATO gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Gemilerin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

3/ 19
NATO gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

4/ 19
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM