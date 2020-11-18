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  3. 18 Kasım 2020 12:08

NATO gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

NATO'ya bağlı 4 savaş gemisi peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçip Marmara Denizi'ne açıldı.

NATO gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

İlk olarak Boğaz'a Türk Deniz Kuvvetleri mayın avlama gemisi M261 Borda numaralı TCG ''Edremit'' ardından Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait A470 borda numaralı ''Aliakmon'' adlı destek gemisi Boğaz'a girdi.

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NATO gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

Yunan gemisinden sonra İtalyan M5556 Borda numaralı ''Alghero'' ile M645 Borda numaralı Fransız donanmasının mayın gemisi Boğaz'a girdi.

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NATO gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

Savaş gemilerinin Boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı bir sahil güvenlik botu da eşlik etti.

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NATO gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

Savaş gemilerinin Boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı bir sahil güvenlik botu da eşlik etti.

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