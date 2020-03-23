NATO savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti
Kanada Donanmasının 337 Borda numaralı Halifax sınıfı HMCS 'Fredericton' adlı savaş gemisi ve İtalyan Donanmasına ait F 591 borda numaralı 'Virginio Fasan' adlı füze fırkateyni, Salih Reis gemisi öncülüğünde saat 11.30 sıralarından peş peşe Marmara denizinden İstanbul Boğazı'na girdi.
Kanada Donanmasının 337 Borda numaralı Halifax sınıfı HMCS 'Fredericton' adlı savaş gemisi ve İtalyan Donanmasına ait F 591 borda numaralı 'Virginio Fasan' adlı füze fırkateyni, Salih Reis gemisi öncülüğünde saat 11.30 sıralarından peş peşe Marmara denizinden İstanbul Boğazı'na girdi.
Gemilerin arka bölümünde çok sayıda askerin olduğu ve askerlerin boğazı izlediği, bazı askerlerin ise kıyıyı fotoğrafladığı görüldü.