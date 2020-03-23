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  3. 23 Mart 2020 18:06

NATO savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

Kanada Donanmasının 337 Borda numaralı Halifax sınıfı HMCS 'Fredericton' adlı savaş gemisi ve İtalyan Donanmasına ait F 591 borda numaralı 'Virginio Fasan' adlı füze fırkateyni, Salih Reis gemisi öncülüğünde saat 11.30 sıralarından peş peşe Marmara denizinden İstanbul Boğazı'na girdi.

NATO savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

Kanada Donanmasının 337 Borda numaralı Halifax sınıfı HMCS 'Fredericton' adlı savaş gemisi ve İtalyan Donanmasına ait F 591 borda numaralı 'Virginio Fasan' adlı füze fırkateyni, Salih Reis gemisi öncülüğünde saat 11.30 sıralarından peş peşe Marmara denizinden İstanbul Boğazı'na girdi.

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NATO savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

NATO'ya bağlı savaş gemileri yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet köprüsü altına ulaştı.

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NATO savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

Gemilerin arka bölümünde çok sayıda askerin olduğu ve askerlerin boğazı izlediği, bazı askerlerin ise kıyıyı fotoğrafladığı görüldü.

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NATO savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

Savaş gemilerinin geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu ve deniz polisi eşlik etti.

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