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  3. 19 Haziran 2017 16:39

NATO'dan Rusya'ya gövde gösterisi !

NATO, Polonya-Litvanya sınırında geniş çaplı bir tatbikat düzenledi.

NATO'dan Rusya'ya gövde gösterisi !

Polonya Litvanya sınırında NATO geniş çaplı bir tatbikat düzenliyor. Rusya sınırının çok yakınındaki tatbikat Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı işgali ve Ukrayna'daki tavırları sebebiyle caydırıcı olma amacı taşıyor.

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NATO'dan Rusya'ya gövde gösterisi !

Tatbikat NATO'nun 2016 Varşova Zirvesi'nde aldığı Geliştirilmiş İleri Mevcudiyet kararı çerçevesinde gerçekleştirildi.

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NATO'dan Rusya'ya gövde gösterisi !

Olası bir Rus saldırısına karşı hazırlık senaryosuna sahip savunma tatbikatı, Polonya-Litvanya sınırındaki "Suwalki Koridoru"nda düzenleniyor.

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NATO'dan Rusya'ya gövde gösterisi !

İki ülke arasındaki "Suwalki Koridoru", stratejik öneme sahip. Koridor Estonya, Letonya ve Litvanya'nın Batı ülkeleri ile bağlantı noktası konumunda. Rusya'nın olası bir işgali durumunda bu üç ülkenin Batılı müttefikleriyle irtibatı kesiliyor.

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