NATO'dan Rusya'ya gövde gösterisi !

İki ülke arasındaki "Suwalki Koridoru", stratejik öneme sahip. Koridor Estonya, Letonya ve Litvanya'nın Batı ülkeleri ile bağlantı noktası konumunda. Rusya'nın olası bir işgali durumunda bu üç ülkenin Batılı müttefikleriyle irtibatı kesiliyor.