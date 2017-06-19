NATO'dan Rusya'ya gövde gösterisi !
NATO, Polonya-Litvanya sınırında geniş çaplı bir tatbikat düzenledi.
Polonya Litvanya sınırında NATO geniş çaplı bir tatbikat düzenliyor. Rusya sınırının çok yakınındaki tatbikat Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı işgali ve Ukrayna'daki tavırları sebebiyle caydırıcı olma amacı taşıyor.
Tatbikat NATO'nun 2016 Varşova Zirvesi'nde aldığı Geliştirilmiş İleri Mevcudiyet kararı çerçevesinde gerçekleştirildi.
Olası bir Rus saldırısına karşı hazırlık senaryosuna sahip savunma tatbikatı, Polonya-Litvanya sınırındaki "Suwalki Koridoru"nda düzenleniyor.