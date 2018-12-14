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  3. 14 Aralık 2018 15:20

NATO'nun en güçlü orduları belli oldu

Global Power ülkelerin deniz hava ve kara kuvvetleri ile savunmadaki güçlerine göre NATO'nun en güçlü ülkelerini açıkladı.

NATO'nun en güçlü orduları belli oldu

27- Montenegro

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NATO'nun en güçlü orduları belli oldu

26- Estonya

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NATO'nun en güçlü orduları belli oldu

25- Letonya

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NATO'nun en güçlü orduları belli oldu

24- Litvanya

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