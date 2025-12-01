Navigasyon mağduru olan tır şoförünün sözleri güldürdü

İskenderun ilçesinde tır sürücüsü, navigasyondan yol takibi yaptığı esnada yanlışlıkla devlet hastanesine geldi. Hastane önünde yapılan parklardan dolayı dönüş almakta güçlük çeken tır sürücüsü metrelerce kuyruk oluşmasına neden oldu. Hastaneye ulaşmaya çalışan ambulanslar ve vatandaşlar uzun süre hareket edemedi.