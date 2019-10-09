Nazife Demirel'in gazino görüntüleri de ortaya çıktı
Müge Anlı Nazife Demirel'in görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gözünü Tuncay Demirel'in ölümüne çevirdi. Nazife Demirel'in sevgilisinin Tuncay Demirel'i öldürmüş olabileceği iddiaları üzerinde durulurken, Müge Anlı tüm de
Müge Anlı Nazife Demirel'in görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gözünü Tuncay Demirel'in ölümüne çevirdi. Nazife Demirel'in sevgilisinin Tuncay Demirel'i öldürmüş olabileceği iddiaları üzerinde durulurken, Müge Anlı tüm detayları ince eleyip sık dokumaya devam etti. Nazife Demirel'in gazino görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Müge Anlı konuyu devam ettirmedi. Gözler tamamen Tuncay Demirel'in ölümüne çevrildi. Nazife Demirel'in videosunun olay olduğu ilişkideki 3. kişinin de kim olduğu net olarak açıklanmadı.
Duydukları karşısında şoke olan Müge Anlı, "Yeter artık, pes" diyerek sitem etti. Müge Anlı Tuncay Demirel'in ailesine de "Torunlarınıza sahip çıkın" dedi. Nazife Demirel'in videosu ndaki (görüntüleri) 3. kişi stüdyodakileri şaşkına çevirdi.
Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli Tuncay Demirel'in uygunsuz görüntüleri hakkında bir soru sordu.
İnternete yayılan video hakkında konuşan Verimli, "O görüntülerin çekildiği yerde 3. kişinin işi ne? sorusuna Tuncay Demirel'in karısının sevgilisi, "O videonun nasıl yayıldığını hatırlamıyorum. Çok alkol almıştı. 3. kişi olayı ise ölen şahıs, yani Tuncay beni zorladı. Tuncay Demirel istedi." dedi.