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  4. Nazilerin ölüm kampında çalışan kadın muhafız dehşete düşürdü!

Nazilerin ölüm kampında çalışan kadın muhafız dehşete düşürdü!

Nazilerin korkunç eylemlerini gerçekleştirdiği Auschwitz ölüm kampında görev yapan 200'den fazla kadının biyografileri ve fotoğrafları ortaya çıktı.

Nazilerin ölüm kampında çalışan kadın muhafız dehşete düşürdü! - Resim: 1

. Bir müze tarafından yayınlanan belgelerde kadınların doğumlarından itibaren hayatları ve Adolf Hitler'e yaptıkları hizmetleri sergileniyor.

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Nazilerin ölüm kampında çalışan kadın muhafız dehşete düşürdü! - Resim: 2

Bu kadınlardan biri ise 1942-1944 yılları arasında Auschwitz'de kıdemli bir muhafız olarak görev yapan 'Canavar' lakaplı Maria Mandl.

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Nazilerin ölüm kampında çalışan kadın muhafız dehşete düşürdü! - Resim: 3

Mandl, 1912 yılında bir ayakkabıcının kızı olarak dünyaya geldi. 1938 yılından önce Almanya'daki Nazi toplama kampında çalışmaya başladı. 1938 yılında ise ülkedeki Ravensbruk'taki kadın kampına transfer edildi.

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Nazilerin ölüm kampında çalışan kadın muhafız dehşete düşürdü! - Resim: 4

1942 yılında ise Auschwitz'e gönderildi. Burada sadizmiyle ünlenen Mandl'in tahmini olarak yarım milyon kadın ve çocuğun gaz odalarındaki ölümünden sorumlu olduğu düşünülüyor.

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