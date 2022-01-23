Nazilerin ölüm kampında çalışan kadın muhafız dehşete düşürdü!
Nazilerin korkunç eylemlerini gerçekleştirdiği Auschwitz ölüm kampında görev yapan 200'den fazla kadının biyografileri ve fotoğrafları ortaya çıktı.
. Bir müze tarafından yayınlanan belgelerde kadınların doğumlarından itibaren hayatları ve Adolf Hitler'e yaptıkları hizmetleri sergileniyor.
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Bu kadınlardan biri ise 1942-1944 yılları arasında Auschwitz'de kıdemli bir muhafız olarak görev yapan 'Canavar' lakaplı Maria Mandl.
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Mandl, 1912 yılında bir ayakkabıcının kızı olarak dünyaya geldi. 1938 yılından önce Almanya'daki Nazi toplama kampında çalışmaya başladı. 1938 yılında ise ülkedeki Ravensbruk'taki kadın kampına transfer edildi.
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1942 yılında ise Auschwitz'e gönderildi. Burada sadizmiyle ünlenen Mandl'in tahmini olarak yarım milyon kadın ve çocuğun gaz odalarındaki ölümünden sorumlu olduğu düşünülüyor.
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