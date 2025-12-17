Ne AK Parti ne CHP! Yılın son seçim anketinde sürpriz tablo: Tüm partileri solladılar

Asal Araştırma, aralık ayında bin 895 katılımcı ile gerçekleştiği anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete katılanlara, ''Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?'' sorusu yöneltildi. Ankette kararsız seçmenlerin oranı dikkat çekti. Kararsız ve oy kullanmayacağını söyleyen seçmenler yüzde 27,4 ile ilk sırada yer aldı.