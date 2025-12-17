Ne AK Parti ne CHP! Yılın son seçim anketinde sürpriz tablo: Tüm partileri solladılar
Asal Araştırma'nın son genel seçim anketinin sonuçları ortaya çıktı. Kararsız seçmenlerin oranı tüm partileri solladı.
Asal Araştırma, aralık ayında bin 895 katılımcı ile gerçekleştiği anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete katılanlara, ''Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?'' sorusu yöneltildi. Ankette kararsız seçmenlerin oranı dikkat çekti. Kararsız ve oy kullanmayacağını söyleyen seçmenler yüzde 27,4 ile ilk sırada yer aldı.
KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCE
Kararsız/oy kullanmam: Yüzde 27,4
CHP: Yüzde 24,6
AK Parti: Yüzde 22,8
DEM Parti: Yüzde 6,6
MHP: Yüzde 5,2
İYİ Parti: Yüzde 3,4
Zafer Partisi: Yüzde 2,9
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,3
Anahtar Parti: Yüzde 1,5
Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1
Diğer Yüzde: 2,3
KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tabloda CHP yüzde 33,8 ile birinci, AK Parti ise yüzde 31,3 ile ikinci sırada yer aldı. İki parti arasındaki fark 2,5 puan oldu.
İşte anket sonuçları:
CHP: Yüzde 33,8
AK Parti: Yüzde 31,3
DEM Parti: Yüzde 9,1
MHP: Yüzde 7,2
İYİ Parti: Yüzde 4,8
Zafer Partisi: Yüzde 4
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,2
Anahtar Parti:Yüzde 2
Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,4
Diğer: Yüzde 3,2