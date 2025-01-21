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  4. Facianın yaşandığı otelin gecelik fiyatı dudak uçuklattı

Ne alarm var, ne yangın merdiveni... Facianın yaşandığı otelin gecelik fiyatı dudak uçuklattı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yangın felaketinin yaşandığı otelin gecelik fiyatının 30 bin lira olduğu öğrenildi.

Ne alarm var, ne yangın merdiveni... Facianın yaşandığı otelin gecelik fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 1

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde saat 03.30 sıralarında meydana geldi.

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Ne alarm var, ne yangın merdiveni... Facianın yaşandığı otelin gecelik fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 2

Batı Karadeniz Turizm Otelcileri Derneği Başkanı Halit Ergül'ün sahibi olduğu öğrenilen otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı. 

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Ne alarm var, ne yangın merdiveni... Facianın yaşandığı otelin gecelik fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 3

Yarıyıl tatili olması sebebiyle büyük bir kısmı dolu olan otelde adeta can pazarı yaşandı. 

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Ne alarm var, ne yangın merdiveni... Facianın yaşandığı otelin gecelik fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 4

Geceliği hafta sonu 30 bin liralık olan otele tatil için gelenler faciayı yaşadı. 

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