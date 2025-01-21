Ne alarm var, ne yangın merdiveni... Facianın yaşandığı otelin gecelik fiyatı dudak uçuklattı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yangın felaketinin yaşandığı otelin gecelik fiyatının 30 bin lira olduğu öğrenildi.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde saat 03.30 sıralarında meydana geldi.
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Batı Karadeniz Turizm Otelcileri Derneği Başkanı Halit Ergül'ün sahibi olduğu öğrenilen otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı.
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Yarıyıl tatili olması sebebiyle büyük bir kısmı dolu olan otelde adeta can pazarı yaşandı.
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Geceliği hafta sonu 30 bin liralık olan otele tatil için gelenler faciayı yaşadı.
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