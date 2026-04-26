''Ne alırsan 100 TL'' kampanyası izdiham yarattı: Birbirlerini ezdiler!
Adana'nın Çukurova ilçesinde bir mağazanın tüm ürünleri 100 TL'ye satacağını duyurması üzerine yüzlerce kişi kapıya dayandı. İzdihamda yaşlı bir kadın fenalık geçirirken, yere düşenler ezilme tehlikesi atlattı.
Kaynak: İHA
Adana'da ucuz alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, Çukurova ilçesindeki bir iş yerinin önünde toplanarak saatlerce bekledi. "Ne alırsan 100 TL" sloganıyla başlatılan kampanya, kısa sürede kontrol edilemez bir izdihama dönüştü.
Kapıların açılmasıyla birlikte içeri girmek isteyen vatandaşlar arasında tartışma yaşanırken, bazı kişiler sıraya uymayanlara tepki gösterdi.
Yaşanan karmaşa sırasında bir kişinin sıraya uymayanlara beddua ettiği görüldü.
İzdiham sırasında bir yaşlı kadın fenalık geçirirken, bazı kadınlar yere düşerek ezilme tehlikesi atlattı.
