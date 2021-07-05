Ne altın, ne döviz, ne kripto para... Yüzde 59 değer kazandı

Türkiye genelinde son 1 yılda konut imarlı arsa fiyatları yüzde 37, arazi fiyatları ise yüzde 24 artış gösterdi. Endeksa verilerine göre ortalama arsa metrekare fiyatı 701 TL, arazi metrekare fiyatı ise 51 TL oldu. (Liste arsa değişim oranlarına göre sıralanmıştır.