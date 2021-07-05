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  4. Ne altın, ne döviz, ne kripto para... Yüzde 59 değer kazandı

Ne altın, ne döviz, ne kripto para... Yüzde 59 değer kazandı

Pandemi döneminde konut yatırımlarının yanı sıra arazi ve arsalara da talep arttı. İşte Türkiye'de en çok değerlenen bölgeler...

Türkiye genelinde son 1 yılda konut imarlı arsa fiyatları yüzde 37, arazi fiyatları ise yüzde 24 artış gösterdi. Endeksa verilerine göre ortalama arsa metrekare fiyatı 701 TL, arazi metrekare fiyatı ise 51 TL oldu. (Liste arsa değişim oranlarına göre sıralanmıştır.

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Şehir: İstanbul 
Arsa (konut imarlı) metrekare fiyatı (TL/m2): 1572

Arsa (konut imarlı) fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi (%): 19

Arazi (tarla/bağ/bahçe) metrekare fiyatı (TL/m2): 150

Arazi (tarla/bağ/bahçe) fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi (%): 2

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Şehir: Bursa 
Arsa (konut imarlı) metrekare fiyatı (TL/m2): 868

Arsa (konut imarlı) fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi (%): 19

Arazi (tarla/bağ/bahçe) metrekare fiyatı (TL/m2): 58

Arazi (tarla/bağ/bahçe) fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi (%): 16

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Şehir: İzmir 
Arsa (konut imarlı) metrekare fiyatı (TL/m2): 1053

Arsa (konut imarlı) fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi (%): 29

Arazi (tarla/bağ/bahçe) metrekare fiyatı (TL/m2): 82

Arazi (tarla/bağ/bahçe) fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi (%):24

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