Ne altın, ne döviz, ne kripto para... Yüzde 59 değer kazandı
Pandemi döneminde konut yatırımlarının yanı sıra arazi ve arsalara da talep arttı. İşte Türkiye'de en çok değerlenen bölgeler...
Türkiye genelinde son 1 yılda konut imarlı arsa fiyatları yüzde 37, arazi fiyatları ise yüzde 24 artış gösterdi. Endeksa verilerine göre ortalama arsa metrekare fiyatı 701 TL, arazi metrekare fiyatı ise 51 TL oldu. (Liste arsa değişim oranlarına göre sıralanmıştır.
Şehir: İstanbul
Arsa (konut imarlı) metrekare fiyatı (TL/m2): 1572
Arsa (konut imarlı) fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi (%): 19
Arazi (tarla/bağ/bahçe) metrekare fiyatı (TL/m2): 150
Arazi (tarla/bağ/bahçe) fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi (%): 2
Şehir: Bursa
Arsa (konut imarlı) metrekare fiyatı (TL/m2): 868
Arsa (konut imarlı) fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi (%): 19
Arazi (tarla/bağ/bahçe) metrekare fiyatı (TL/m2): 58
Arazi (tarla/bağ/bahçe) fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi (%): 16
Şehir: İzmir
Arsa (konut imarlı) metrekare fiyatı (TL/m2): 1053
Arsa (konut imarlı) fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi (%): 29
Arazi (tarla/bağ/bahçe) metrekare fiyatı (TL/m2): 82
Arazi (tarla/bağ/bahçe) fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi (%):24