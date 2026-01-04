Ne aracından, ne kendisinden hiçbir iz yok: ''Açıklanabilir bir şey değil''

‘AÇIKLANABİLİR BİR ŞEY DEĞİL’

Dün Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa İlhan, Erdek Kaymakamı Hasan Göç ve Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Özer ile birlikte Kapıdağ Yarımadası’na gelip incelemelerde bulundu. Çalışmalara 450 kişilik ekibin katıldığını ve 16 dron ile sahanın sürekli tarandığını söyleyen Kaymakam Hasan Göç, daha önce aranan yerlerde tekrar arama çalışmalarının başlatıldığını söyleyerek, “Hadi kızımıza ulaşamadık, araca nasıl ulaşamıyoruz bu çok açıklanabilir bir şey değil. İlçemizden çıkışı yok” ifadelerini kullandı.