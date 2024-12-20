Ne Dolar, ne altın, ne de borsa... Haftanın yıldızı belli oldu

ALTIN FİYATLARI GERİ ÇEKİLDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,14 azalışla 2 bin 959 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,12 düşüşle 20 bin 75 liraya indi.