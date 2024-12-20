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Ne Dolar, ne altın, ne de borsa... Haftanın yıldızı belli oldu

Piyasalarda hareketli bir hafta daha geride kaldı. Peki en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? İşte haftanın yıldızı...

Kaynak: AA
Ne Dolar, ne altın, ne de borsa... Haftanın yıldızı belli oldu - Resim: 1

EN ÇOK KAYBETTİREN BORSA

BIST 100 endeksi, en düşük 9.699,85 ve en yüksek 10.157,77 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,96 altında 9.724,50 puandan tamamladı.

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Ne Dolar, ne altın, ne de borsa... Haftanın yıldızı belli oldu - Resim: 2

ALTIN FİYATLARI GERİ ÇEKİLDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,14 azalışla 2 bin 959 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,12 düşüşle 20 bin 75 liraya indi.

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Ne Dolar, ne altın, ne de borsa... Haftanın yıldızı belli oldu - Resim: 3

Geçen hafta sonu 5 bin 10 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,08 azalarak 4 bin 956 liraya geriledi.

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Ne Dolar, ne altın, ne de borsa... Haftanın yıldızı belli oldu - Resim: 4

DOLAR KAZANDIRDI, EURO KAYBETTİRDİ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,69 değer kazanarak 35,1900 liraya çıkarken, avro yüzde 0,26 azalışla 36,6510 liraya indi.

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