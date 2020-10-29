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  3. 29 Ekim 2020 14:26

Ne dolar, ne euro, ne de altın! İthal eriğin tanesi 13 TL

Sezonu bittiği için Şili'den ithal edilen yeşil erik kilosu 800 liradan satışa sunuldu. Uçuk fiyat nedeniyle el yakan eriğin 3 adeti 40 liradan satılıyor.

Ne dolar, ne euro, ne de altın! İthal eriğin tanesi 13 TL

Eskişehir’de 3 tane yeşil erik 40 liraya satılıyor. Yeşil erik, yaz aylarında kilogramı 4-5 liradan satıldı. Sezonun bitmesiyle birlikte Latin Amerika ülkesi olan Şili'den ithal edilmeye başladı.

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Ne dolar, ne euro, ne de altın! İthal eriğin tanesi 13 TL

En çok hamile kadınları için aldığı için ‘hamile eriği' olarak da bilinen erik, şuan sadece insanların özel ihtiyaçlarını karşılıyor.

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Ne dolar, ne euro, ne de altın! İthal eriğin tanesi 13 TL

Hamile kadınların yanında ölümcül hastalığa yakalanan insanların son isteklerini yerine getirmesi için vatandaşlar il dışından gelerek eriği satın alıyor.

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Ne dolar, ne euro, ne de altın! İthal eriğin tanesi 13 TL

Hamile kadınların yanında ölümcül hastalığa yakalanan insanların son isteklerini yerine getirmesi için vatandaşlar il dışından gelerek eriği satın alıyor.

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