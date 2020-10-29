Ne dolar, ne euro, ne de altın! İthal eriğin tanesi 13 TL
Sezonu bittiği için Şili'den ithal edilen yeşil erik kilosu 800 liradan satışa sunuldu. Uçuk fiyat nedeniyle el yakan eriğin 3 adeti 40 liradan satılıyor.
Eskişehir’de 3 tane yeşil erik 40 liraya satılıyor. Yeşil erik, yaz aylarında kilogramı 4-5 liradan satıldı. Sezonun bitmesiyle birlikte Latin Amerika ülkesi olan Şili'den ithal edilmeye başladı.
En çok hamile kadınları için aldığı için ‘hamile eriği' olarak da bilinen erik, şuan sadece insanların özel ihtiyaçlarını karşılıyor.
Hamile kadınların yanında ölümcül hastalığa yakalanan insanların son isteklerini yerine getirmesi için vatandaşlar il dışından gelerek eriği satın alıyor.