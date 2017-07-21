Ne Ege ne de Akdeniz... Turistler oraya akın ediyor
Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, Türkiye ve farklı ülkelerden turist akınına uğruyor.
Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden gelen misafirleri ağırlıyor. Yaz sezonuyla ziyaretçi sayısında artış yaşanan Gevaş ilçesi sınırlarındaki Akdamar Adası, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görmeye gelenler, Van Gölü'nün eşsiz maviliği ortasındaki Akdamar Adası ve üzerindeki kiliseyi ziyaret etmeden bölgeden ayrılmıyor.
Adayı gezen İranlı Mesut Necakbur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi sık sık ziyaret ettiğini ve bu sayede biraz Türkçe öğrendiğini söyledi.
Türkiye'nin ve Van'ın muhteşem tarihi güzelliklere sahip olduğunu anlatan Necakbur, "Buralar Allah'ın bir lütfu. Bu yüzden çok seviyoruz. Yılın belli dönemlerinde geldiğimiz Türkiye'de bu güzellikleri görme fırsatı buluyoruz. Akdamar Adası çok güzel bir yer bu güzellikleri herkesin görmesi gerekir. Ülkeme döndüğümde tüm arkadaşlarımı bu güzellikleri görmeye davet edeceğim." dedi.