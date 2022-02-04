Ne ev, ne altın, ne de kripto para... Yatırımını oyuncak arabalara yapıyor

Bu işe çocuğunun doğum gününde ona oyuncak almakla başladığını ifade eden Volkan Özvatan, "Bu araçları Türkiye'nin farklı illerinden ve dünyanın farklı ülkelerinden topladım. Eşim rahatsızlanınca hayır işine de girdim. Sosyal medyada parola 1.64 diye grup kurduk, burada açık artırma yaparak, bana gönderilen araçları satıp alan kişilerin bana para ödemek yerine hayır kurumlarına yardım yapmasını istiyorum. Makbuzu gönderdiği takdirde araçları ona gönderiyorum. Benim topladığım araçlar 1.64 dediğimiz normal bir aracın 64'te biri kadar olan modeller. Bu modeller otomobil markalarının modellerinin birebir aynısı. Onların 64'te biri kadar olan oyuncak araçlar lisanslı ürünler, sınırlı sayıda üretiliyor. Bulmak çok zor, ben de bunları dünyanın farklı ülkelerinden toplayıp koleksiyonuma katıyorum. Koleksiyonumda farklı araç ve modellerinden bin 500 model araç var şu anki değeri 150 bin lira. İçinde çok nadir olan özel seri modeller de var, ben çocuklarıma ev ve arsa yerine model araç yatırımı yapıyorum. Bu araçlar 10 yıl sonra milyonlarca lira eder" dedi.