Ne gram altın, ne de çeyrek... Uzmanı en çok kar getiren altını açıkladı
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken vatandaşların altına olan ilgisi devam ediyor. Uzmanlar ise yatırım için tercih edilebilecek, en çok kar getiren altını açıkladı.
Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Ons altın bin 970 dolar seviyelerine yükseldi. Ons altındaki yükseliş gram altına da yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda rekor yükselişler sergileyen gram altın Kapalıçarşı'da gün içinde bin 515 liraya kadar çıktı.
Kapalıçarşı'da gram altın bin 504 liradan, çeyrek altın 2 bin 450 liradan, yarım altın 4 bin 900 liradan ata altını ise 10 bin 50 liradan satılıyor.
Kapalıçarşı esnafı yükseliş bekliyor
Altının haftaya hareketli başladığını belirten Kapalıçarşı esnafı Emir Engin, “Altın seçim öncesi bin 500 TL’yi görmüştü. Bugün rekor tazeleyerek bin 515 seviyelerini gördü. Şu anda gram altın bin 504 TL, çeyrek altın 2 bin 450 TL, yarım altın 4 bin 900 TL, ata altın ise 10 bin 50 TL satılıyor. Şu anda altında hem alış hem de satış oluyor. İlerleyen günlerde altının yönü yukarı olacaktır. Vatandaş en çok ata lira ve gram altına talep gösteriyor. Tedarik konusunda da problem yaşıyoruz. Düğün sezonu da açıldı. Altının yüksek olmasından dolayı düğün yapacaklar şu anda beklemeye geçti” şeklinde konuştu.
Uzmanlardan 24 ayar saf çekme altın önerisi
Öte yandan sarraflar yatırımcılara 24 ayar saf altın olan çekme altını öneriyor.
Sivas’ta kuyumculuk yapan Tayyib Urfan, 24 ayar saf altın olan çekme altın hakkında bilgiler verdi. Urfan, “Kesme altın; 24 ayar saf altındır. Paketsiz hali silindirde çekilir. Paketli olanları da vardır ve bunların kayıpları daha azdır” dedi.