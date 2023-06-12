Ne gram altın, ne de çeyrek... Uzmanı en çok kar getiren altını açıkladı

Kapalıçarşı esnafı yükseliş bekliyor

Altının haftaya hareketli başladığını belirten Kapalıçarşı esnafı Emir Engin, “Altın seçim öncesi bin 500 TL’yi görmüştü. Bugün rekor tazeleyerek bin 515 seviyelerini gördü. Şu anda gram altın bin 504 TL, çeyrek altın 2 bin 450 TL, yarım altın 4 bin 900 TL, ata altın ise 10 bin 50 TL satılıyor. Şu anda altında hem alış hem de satış oluyor. İlerleyen günlerde altının yönü yukarı olacaktır. Vatandaş en çok ata lira ve gram altına talep gösteriyor. Tedarik konusunda da problem yaşıyoruz. Düğün sezonu da açıldı. Altının yüksek olmasından dolayı düğün yapacaklar şu anda beklemeye geçti” şeklinde konuştu.