Ne gram, ne çeyrek... Altın fırladı, yatırımcının tercihi değişti
Altın fiyatlarındaki sert yükseliş nedeniyle küçük gramajlı altınalara ilgi arttı. Kuyumcularda 0,10, 0,25 ve 0,50 gram altın satışlarında artış yaşanıyor. Ancak kuyumcular, ''Bu ürünlerde işçilik daha fazla, alım satımda makas daha açık'' uyarısı yapıyor.
Gram altının 7 bin TL'yi aşmasıyla birlikte vatandaşlar, yüksek tutarlı alımlar yerine daha küçük seçenekleri tercih etmeye başladı. Bu süreçte 0,10 gram, 0,25 gram ve 0,50 gram altın ürünlerinin satışında dikkat çekici bir artış yaşanıyor.
Mevcut piyasa koşullarında büyük meblağlar ayırmakta zorlananlar, küçük gramajlı altınları “daha yönetilebilir” bir seçenek olarak görüyor. Bu ürünler hem yatırım aracı hem de hediye alternatifi olarak tercih ediliyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre kuyumcu esnafı, düğün alışverişlerinde de belirgin bir değişim yaşandığını aktarıyor. Bir esnaf, “Eskiden aileler tek parça büyük altın almak isterdi, şimdi aynı bütçeyle birkaç küçük gram altın almayı tercih ediyorlar. Hem sayı artıyor hem de daha esnek bir bütçe yönetimi sağlanıyor” sözleriyle yeni eğilimi özetliyor.
KÜÇÜK YATIRIMCI DA MİNİ ALTINA YÖNELDİ
Mini gram altınlara yönelik talep yalnızca düğünlerle sınırlı kalmıyor. Küçük yatırımcılar da düzenli ve düşük tutarlı alımlarla birikim yapmayı tercih ediyor. Finans çevreleri bu yaklaşımı “parça parça biriktirme modeli” olarak tanımlıyor. Sabit gelirli bireyler, yüksek gram fiyatları nedeniyle birikimden vazgeçmek yerine küçük adımlarla tasarruf etmeyi sürdürüyor.