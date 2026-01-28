Ne gram, ne çeyrek... Altın fırladı, yatırımcının tercihi değişti

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre kuyumcu esnafı, düğün alışverişlerinde de belirgin bir değişim yaşandığını aktarıyor. Bir esnaf, “Eskiden aileler tek parça büyük altın almak isterdi, şimdi aynı bütçeyle birkaç küçük gram altın almayı tercih ediyorlar. Hem sayı artıyor hem de daha esnek bir bütçe yönetimi sağlanıyor” sözleriyle yeni eğilimi özetliyor.