Ne İstanbul ne Ankara... Konut fiyatları en çok bu 3 ilde arttı

KONUT FİYATLARI OCAKTA YILLIK YÜZDE 31.9 ARTTI

TCMB verilerine göre, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,9 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 7,2 oranında azaldı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 3,0, 5,7 ve 4,9 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 29,6, 36,6 ve 29,6 oranlarında artış gösterdi.