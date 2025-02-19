Ne İstanbul ne Ankara... Konut fiyatları en çok bu 3 ilde arttı
TCMB verilerine göre, son 10 yılda konut fiyatlarının en çok arttığı iller belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir ilk üçte yer almadı.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı Konut Fiyat Endeksi raporuna göre, son 10 yılda konut metrekare fiyatının en çok arttığı ilimiz Muğla oldu. Muğla, yüzde 318’lik değişim oranı ile listenin ilk sırasında yer aldı.
MUĞLA, AYDIN, KIRKLARELİ
Muğla’nın ardından ikinci sırada yüzde 313,5 oranındaki fiyat artışı ile Muğla’nın komşu ile Aydın gelirken, üçüncü sırada yüzde 300,6 oranı ile Kırklareli yer aldı.
PANDEMİ ETKİSİ
Muğla’daki konut metrekare fiyat artışında en büyük etkenin Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Datça gibi önemli turizm bölgelerine talebin artması, bu bölgelerdeki turizm hareketliliğinin artışta etkili olduğu, bunun yanında pandemi döneminde İstanbul, Ankara gibi nüfus yoğunluğunun fazla olduğu illerden sakin bir yaşam nedeniyle Muğla’ya rağbetin artmasının fiyat artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.
KONUT FİYATLARI OCAKTA YILLIK YÜZDE 31.9 ARTTI
TCMB verilerine göre, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,9 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 7,2 oranında azaldı.
İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 3,0, 5,7 ve 4,9 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 29,6, 36,6 ve 29,6 oranlarında artış gösterdi.