Ne İstanbul, ne Ankara, ne de İzmir... En çok dolar mevduatı olan iller belli oldu
BDDK verilerine göre, Türkiye'de döviz mevduat oranı en yüksek iller belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'in listeye girememesi dikkat çekti.
Türkiye'nin dolar zengini illeri belli oldu. BDDK verilerine göre, döviz oranı en yüksek illerin listesi paylaşıldı. Dikkat çeken detaylardan biri de İstanbul, Ankara ve İzmir’in ilk 10’da yer almaması oldu.
ÜÇ BÜYÜK ŞEHİR LİSTEDE GERİLERDE KALDI
Toplam mevduat içinde döviz oranı İstanbul’da yüzde 35,8 ile 35. sırada, İzmir’de yüzde 32,2 ile 49. sırada, Ankara’da ise yüzde 31,7 ile 54. sırada bulunuyor.
DÖVİZ MEVDUATI ORANININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER
Türkiye genelinde döviz mevduatı oranı en düşük olan iller yüzde 17,9’la Ardahan, yüzde 23,3’le Kars ve yüzde 23,8’le Şanlıurfa oldu.
Türkiye'de en çok döviz mevduatı olan şehirler şu şekilde:
Çorum – Yüzde 42,9
Gümüşhane – Yüzde 44
Kütahya – Yüzde 44,4
Nevşehir – Yüzde 45
Yozgat – Yüzde 46
Bayburt – Yüzde 46
Karaman – Yüzde 46,3
Elazığ – Yüzde 47,2
Bingöl – Yüzde 48,2