Ne İstanbul ne İzmir... En çok değerlenen yerler belli oldu!
Endeksa verilerine göre Türkiye'de konutların en çok değerlendiği iller belli oldu. Listenin ilk sırasında yer alan şehir dikkat çekti.
İl Adı: Mardin
1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.050
11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.142
Değişim (%): 9%
İl Adı: Niğde
1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.232
11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.264
Değişim (%): 3%
İl Adı: Şanlıurfa
1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.234
11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.305
Değişim (%): 6%