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  3. 08 Mayıs 2020 16:22

Ne İstanbul ne İzmir... En çok değerlenen yerler belli oldu!

Endeksa verilerine göre Türkiye'de konutların en çok değerlendiği iller belli oldu. Listenin ilk sırasında yer alan şehir dikkat çekti.

Ne İstanbul ne İzmir... En çok değerlenen yerler belli oldu!

İl Adı: Mardin

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.050

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.142

Değişim (%): 9%

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Ne İstanbul ne İzmir... En çok değerlenen yerler belli oldu!

İl Adı: Niğde

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.232

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.264

Değişim (%): 3%

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Ne İstanbul ne İzmir... En çok değerlenen yerler belli oldu!

İl Adı: Şanlıurfa

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.234

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.305

Değişim (%): 6%

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Ne İstanbul ne İzmir... En çok değerlenen yerler belli oldu!

İl Adı: Erzurum

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.245

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.289

Değişim (%): 4%

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