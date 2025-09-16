Ne İstanbul, ne Muğla... Konut fiyatlarının en çok arttığı iller şaşırttı
Konut fiyatları, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31.4 oranında artarken, reel olarak yüzde 1.2 oranında düştü. Konut fiyatlarının en çok arttığı iller ise dikkat çekti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini açıkladı. Buna göre, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,4 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 1,2 oranında azaldı.
Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 oranında artarak 192,5 seviyesinde gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,2 oranında azalış gösterdi.
2025 yılı Ağustos ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 3,0, 2,8 ve 2,5 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 30,2, 41,1 ve 31,9 oranlarında artış gösterdi.