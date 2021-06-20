Ne kadar dikkatlisiniz? Bu zeka testi dahileri bile zorluyor
Sosyal medyayı kasıp kavuran, dahileri bile zorlayan zeka testi 7'den 70'e herkesin ilgisini çekti. Bakalım beyin yakan zeka testini siz çözebilecek misiniz? (Cevaplar testin sonunda)
1. Adamın karısı hangisi? Hastanede yatan 3 hasta içinde ortadaki adamın karısı A veya B'den hangisidir?
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2. Hangisi hapiste yeni? Resimdeki mahkumlardan hangisi hapishaneye yeni girmiştir?
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3. Hangisinin iki tane sevgilisi var? Görüş günündeki iki mahkumdan bir tanesinin iki sevgilisi var. Sizce hangisi?
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4. Hangisi yalan söylüyor? Bir araba kazasında hafızasını kaybeden adam haftalar süren komadan çıktıktan sonra yanına iki kadın gelir. kadınlardan bir tanesi onunla evli olduğunu söylerken diğeri çocukları olduğunu iddia etmektedir. Kadınlardan hangisi yalan söylüyor?
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