Ne kadar siyah kedi varsa hepsi bir bir kayboldu
Antalya'da aynı mahallede siyah kedilerin peş peşe ortadan kaybolması ve son olarak da bir siyah kedinin bir kişi tarafından yakalanarak götürüldüğü anlara dair görüntüler mahalleliyi ayağa kaldırdı...
Antalya'da aynı bölgede ortadan kaybolan siyah ve koyu renkli kediler mahalle sakinlerini endişelendirdi. Son olarak 5 yıldır bakımını yaptıkları ‘Karam' isimli engelli kedi kimliği belirsiz bir kişi tarafından götürülen kadın "Bu kedinin bir şekilde bulunmasını istiyoruz" dedi.
Olay, 8 Mart günü Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde yaşandı. Antalya'da bölge esnafının baktığı kedilerin arasından özellikle siyah ve koyu renkli kedilerin ortadan kaybolması mahalleliyi huzursuz etti.
Son olarak 5 yıldır baktıkları ve tedavi ettirdikleri engelli kedinin ortadan kaybolması üzerine güvenlik kameralarını inceleyen apartman sakinleri, ‘Karam' isimli kedinin bir kadın tarafından sepete konularak götürüldüğünü gördü. Kamerası görüntülerinde kadının yaklaşık 15 dakika boyunca çevresindeki kedilerden özellikle siyah ve engelli olan kediyi almak için çabaladığı görüldü.
Yabancı uyruklu olduğu düşünülen kadının çevreden birkaç kişi kedinin sahipli olduğunu söylemesine rağmen kediyi götürdüğünü ileri süren mahalle sakinlerinden Güzide Polat, "Cumartesi günü buradan kedimiz çalındı. Siyah ve 5 senedir baktığımız ampute edilmiş bir kediydi. Bir tane kadın, gayet profesyonel bir şekilde gelip kediyi yakalıyor. Kediyi kutuya koyup, etrafı kontrol edip bir yerlere haber veriyor telefonla. Kamerada görüntüleri de var zaten. Arkasından kediyi kimseye çaktırmadan götürüyor. Birkaç kişi kendisini uyarıyor. Bu kediye bakıldığını, sahipli olduğunu söylüyorlar. Ama buna rağmen kadın hiçbir şekilde dikkate almıyor. 'Ben sahipleneceğim, başkalarına sahiplendireceğim' diyor. Yabancı uyruklu melez bir arkadaş. Afrika kökenli olduğunu düşünüyoruz" dedi.