Ne olduğunu öğrenince şok oldular !

Tarihi Taş Köprü yanında bulunan ve 17. yüzyılın başlarında Osmanlı mimarisi tarzında yapılan Muradiye Hamamı'nda restorasyon çalışmaları devam ederken, kazı çalışmalarında Osmanlı dönemine malzemeler ortaya çıkıyor. Muradiye Hamamı’nın kapı girişinde yapılan kazı çalışmalarında top gülle çıktı.