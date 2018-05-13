Ne olduğunu öğrenince şok oldular !
Kars'ta tarihi hamamda yapılan restorasyon sırasında 30 kiloluk top güllesi bulundu.
Kars’ta tarihi hamamda yapılan restorasyon çalışmalarında 17. yüzyıla ait 30 kiloluk top güllesi bulundu. Osmanlı-Rus savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen top güllesi restorasyon çalışmalarını yürütenleri heyecanlandırdı.
Tarihi Taş Köprü yanında bulunan ve 17. yüzyılın başlarında Osmanlı mimarisi tarzında yapılan Muradiye Hamamı'nda restorasyon çalışmaları devam ederken, kazı çalışmalarında Osmanlı dönemine malzemeler ortaya çıkıyor. Muradiye Hamamı’nın kapı girişinde yapılan kazı çalışmalarında top gülle çıktı.
Kazı çalışmalarını yürüten ilgili firma yetkilisi Mücahit Kaya, Osmanlı-Rus savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen tarihi gülleyi, müze görevlilerine teslim edilmek muhafaza altına aldıklarını belirtti.