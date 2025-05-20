Ne Sibirya, ne Alaska, ne de Kanada... Bir ilimizd evler karlar altında kaldı!
Türkiye'de pek çok ilimi bu sene havaların bir türlü ısınmaması ve yağışların bitmemesi nedeniyle yaza sadece 10 gün kala hala kışı yaşarken Ardahan - Artvin arasında bulunan bir noktadan gelen ve evlerin otomobillerin karlar altında kaldığı anlara dair fotoğrafları gören gözlerine inanamadı.
Kaynak: İHA
Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesi sınırında yer alan ve yazın yaylacıların kullandığı yaklaşık 300 haneli, 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası mayıs ayı sonu olmasına rağmen kar altında.
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Yaylada kar kalınlığının tek katlı evlerin çatılarına kadar ulaştığı görüldü.
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Yöre halkı, yollar açıldığında karların erimesiyle birlikte yaylaya taşınacaklarını söyledi.
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Yener Çoban, mayıs ayı sonu olmasına rağmen halen daha yayla bölgesinin kar altında olduğunu söyleyerek, ''Ardahan ve Artvin'in yöre halkı burada yayla kültürünü yaşatıyor. Bu bölge hem yaz hem de kış aylarında ayrı bir güzelliğe sahip. Şu anda mayıs ayı sonu olmasına rağmen halen daha kar altında bu bölge" dedi.
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