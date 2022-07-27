Nefes kesen ölüm kalım mücadelesi saniye saniye kamerada
Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde verilen arama kurtarma eğitimlerinin görüntüleri nefes kesti.
Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen polislere, Su Üstü Arama-Kurtarma, Suda Hayatta Kalma ve Gemi Adamı Branş Temel eğitimleri veriliyor. 5 dönem halinde toplam 190 polise verilen eğitimlerde; sel, su baskını gibi doğal afetlere ve ani gelişen olaylara etkili müdahale ve hızlı hayat kurtarma yöntemleri konusunda bilgilendirme yapılıyor.
Haziran ayında başlayan ve 5 dönem halinde sürecek eğitimlere, Türkiye'nin farklı kentlerinde görev yapan Polis Arama-Kurtarma ve Gemi Adamı ekiplerinde yer alan toplam 190 polis katılıyor. 2'şer haftalık dönemler halinde verilen eğitimler, nefes kesiyor.
Sabah sporunda şınav, mekik çekme, palet vurma gibi suda dayanıklılığı arttırıcı kondisyon hareketlerini yapan polisler, komandoları aratmıyor.
Farklı günlerde ise polisler; bot kullanma, yüzme, boğulmakta olan kişiye yaklaşma teknikleri, akarsuda rafting, temel ilk yardım, su üstü ve kıyı arama konularında eğitimler alıyor.