Nefes kesen ölüm kalım mücadelesi saniye saniye kamerada

Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen polislere, Su Üstü Arama-Kurtarma, Suda Hayatta Kalma ve Gemi Adamı Branş Temel eğitimleri veriliyor. 5 dönem halinde toplam 190 polise verilen eğitimlerde; sel, su baskını gibi doğal afetlere ve ani gelişen olaylara etkili müdahale ve hızlı hayat kurtarma yöntemleri konusunda bilgilendirme yapılıyor.