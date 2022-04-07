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  4. Nefes kesen ''torbacı'' operasyonu havadan görüntülendi

Nefes kesen ''torbacı'' operasyonu havadan görüntülendi

Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Yüklü miktarda metamfetaminin ele geçirildiği operasyon dronla havadan görüntülendi.

Nefes kesen ''torbacı'' operasyonu havadan görüntülendi - Resim: 1

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik teknik ve fizik takip başlattı. 1 aylık takibin ardından ekipler, kent merkezi ile Üzümlü ilçesi ve merkeze bağlı Yeniköy köyünde 1 Nisan'da 5 ayrı adrese operasyon düzenledi.

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Nefes kesen ''torbacı'' operasyonu havadan görüntülendi - Resim: 2

Özel Harekat polislerinin de katıldığı baskınlarda H.İ. (53), H.D. (44), K.U. (42) ve H.P. (25) gözaltına alındı.

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Nefes kesen ''torbacı'' operasyonu havadan görüntülendi - Resim: 3

Şüphelilerin evlerinde yapılan arama ve kazılarda; 10 kilo 400 gram sıvı metamfetamin, 2 kilo 307 gram kristal metamfetamin, 466 gram emdirilmiş metamfetamin, 0,98 gram esrar, 0,52 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 2 sentetik hap, bin 57 litre kaçak akaryakıt, 14 şişe kaçak alkol, 1 adet pompalı tüfek, tüfeğe ait 9 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 29 bin 830 TL para ele geçirildi. 

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Nefes kesen ''torbacı'' operasyonu havadan görüntülendi - Resim: 4
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