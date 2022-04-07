Nefes kesen ''torbacı'' operasyonu havadan görüntülendi

Şüphelilerin evlerinde yapılan arama ve kazılarda; 10 kilo 400 gram sıvı metamfetamin, 2 kilo 307 gram kristal metamfetamin, 466 gram emdirilmiş metamfetamin, 0,98 gram esrar, 0,52 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 2 sentetik hap, bin 57 litre kaçak akaryakıt, 14 şişe kaçak alkol, 1 adet pompalı tüfek, tüfeğe ait 9 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 29 bin 830 TL para ele geçirildi.