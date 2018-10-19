Nefes kesti, yüzlerce kişi izledi

Tatbikata ilişkin açıklama yapan Vali Ali İhsan Su, "Ulusal bazda, Türkiye Afet Müdahale Planımız var. Biz de ilimizde Mersin Afet Müdahale Planını hazırladık. Plan çerçevesinde hem ilgililerle masabaşı tatbikatları hem de saha tatbikatları gerçekleştiriyoruz. İlimizde daha çok yağışlara bağlı seller olabilmekte. Bu çerçevede bugünkü saha tatbikatının konusu, aşırı yağışlar sebebi ile ortaya çıkabilecek durumlarla ilgili bir senaryoyu arkadaşlarımız tatbikatla icra ediyorlar. Burada arkadaşlarımızın koordinasyonunu en üst düzeyde sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü afet durumlarında koordinasyon çok büyük önem arz etmekte" dedi.

