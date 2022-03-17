  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Nehir fosforlu yeşil renge büründü, görenler gözlerine inanamadı

Nehir fosforlu yeşil renge büründü, görenler gözlerine inanamadı

ABD'nin Chicago kentinde 17 Mart St. Patrick Günü etkinlikleri kapsamında Chicago Nehri yeşile boyandı. İlginç görüntüler oluştu. .

Nehir fosforlu yeşil renge büründü, görenler gözlerine inanamadı - Resim: 1

Chicago kent merkezindeki nehir, doğaya zarar vermeyen özel bir maddenin tekneden suya karıştırılmasıyla yeşile büründürüldü.

1 / 6
Nehir fosforlu yeşil renge büründü, görenler gözlerine inanamadı - Resim: 2

Yeşile boyanan su ilginç görüntüler oluşturdu.

2 / 6
Nehir fosforlu yeşil renge büründü, görenler gözlerine inanamadı - Resim: 3

Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır düzenlenmeyen etkinlikte bu yıl birçok kişi nehrin kenarına akın etti.

3 / 6
Nehir fosforlu yeşil renge büründü, görenler gözlerine inanamadı - Resim: 4

Kimileri ise botlarla nehirde gezmeyi tercih etti.

4 / 6