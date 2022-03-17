Nehir fosforlu yeşil renge büründü, görenler gözlerine inanamadı
ABD'nin Chicago kentinde 17 Mart St. Patrick Günü etkinlikleri kapsamında Chicago Nehri yeşile boyandı. İlginç görüntüler oluştu. .
Chicago kent merkezindeki nehir, doğaya zarar vermeyen özel bir maddenin tekneden suya karıştırılmasıyla yeşile büründürüldü.
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Yeşile boyanan su ilginç görüntüler oluşturdu.
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Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır düzenlenmeyen etkinlikte bu yıl birçok kişi nehrin kenarına akın etti.
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Kimileri ise botlarla nehirde gezmeyi tercih etti.
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