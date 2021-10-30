Nehir manzaralı otel, kız öğrencilere yurt oldu

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, eğitim-öğretim yılı başında kısmi olarak yurtla ilgili sorunlar oluştuğunu belirterek, "Yurt sorunu ortaya çıkıca şehrin en güzel yerindeki oteli, kız öğrencilerimize açtık. Otel şehrin en güzel yerindedir ve öğrencilerimiz kalmaya devam ediyor. Tabii bu geçici bir süre ile olacak. Kesin çözüm yıl sonunda olacak. İl merkezimizde bin kişilik yurdumuzu hizmete açıyoruz. Merzifon'da 500, Gümüşhacıköy'de 300 kişilik yurdumuzu hizmete alacağız. İnşallah önümüzdeki yıl da ilimizde öğrencilerin barınması ile ilgili herhangi bir sorun yaşamayacağız" dedi.