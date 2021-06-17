Nehirde yüzen sandığı açınca gözlerine inanamadılar
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Ganj Nehri üzerinde bir sandık bulundu. Sandıktan gelen sesler çevredekileri harekete geçirdi. Kıyaya çıkarılan sandığı açtıklarında ise gözlerine inanamadılar.
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Ganj Nehri'nde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Henüz 22 günlük bir bebek sandık içine konularak nehre bırakıldı. İşte gören herkesi şaşkına çeviren olayın anları...
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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Ghazipur bölgesinde yer alan Ganj Nehri'nde yüzen ahşap bir kutunun dikkatlerini çekmesi üzerine bir gurup vatandaş, kutuyu sudan çıkararak içini açtı.
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Vatandaşlar, kutunun içinde kırmızı renkli bir beze sarılı ve ölüme terk edilmiş halde 22 günlük bir kız bebek buldu.
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Gördükleri karşısında şok olan vatandaşlardan Golu Chaudhary yaptığı açıklamada, "Birkaç köylünün yardımıyla kutuyu çıkardık. Açtığımızda kırmızı bir beze sarılı bir kız bebek görünce şok olduk.
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