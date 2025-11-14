Neler yedikleri tespit edildi: Ölen anne ve 2 çocuğunun ön otopsi raporu çıktı!
İstanbul Ortaköy’de çeşitli yiyecekler yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun ön otopsi raporu tamamlandı.
Fatih'te oteldeyken zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan aileden, çocuklar K.B. (6) ve M.B. (3) ve anne Ç.B. hayatını kaybetti. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ailenin Türkiye'ye gelişinden itibaren gittikleri yerler tek tek incelendi. Polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemelerine göre, 11 Kasım'da saat 10.08'de otelden çıkan aile, 14.20’de Ortaköy’de bir seyyar tezgâhtan midye satın aldı. Ardından 14.40’ta bir işletmeye girerek çeşitli yiyecekler tüketti. Anne ve kız çocuğunun çorba içtiği, ailenin sucuk kokoreç ve tantuni yediği tespit edildi. Aile, 15.17’de işletmeden ayrıldı. 18.30'da Fatih’te bir işletmeden lokum aldıkları ve 18.43’te yeniden otele döndükleri kamera kayıtlarına yansıdı.
ÖN OTOPSİ RAPORU TAMAMLANDI
Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından cenazelerin ön otopsi raporu tamamlandı. Raporda, K.B. ve M.B. ile ilgili, dış muayenelerinde ölüme neden olacak harici travmatik lezyon izlenmediği, mide mukozalarında hiperemi (damarların genişleyerek bölgeye normalden daha fazla kan gelmesi durumu) dışında belirgin patolojik bulguya rastlanmadığı belirtildi.
Anne Ç.B. ile ilgili ise yine dış muayenede harici travmatik lezyon izlenmediği, midede yaygın submukozal kanamalar, yer yer noktasal ülsere alanlar, barsaklarda olağan kimüs ve gayta içeriği dışında belirgin patolojik bulgu olmadığının görüldüğü belirtildi. İşlemler sırasında cenazelerden laboratuvar analizi için bazı örneklerin alındığı öğrenildi.
Mide ve bağırsak içerikleri, soğuk zincirle Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderilmek üzere örneklendiği kaydedildi. Örneklerin analizinin ardından ölüm sebeplerinin belirleneceği ifade edildi.