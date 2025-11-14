Neler yedikleri tespit edildi: Ölen anne ve 2 çocuğunun ön otopsi raporu çıktı!

Fatih'te oteldeyken zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan aileden, çocuklar K.B. (6) ve M.B. (3) ve anne Ç.B. hayatını kaybetti. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ailenin Türkiye'ye gelişinden itibaren gittikleri yerler tek tek incelendi. Polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemelerine göre, 11 Kasım'da saat 10.08'de otelden çıkan aile, 14.20’de Ortaköy’de bir seyyar tezgâhtan midye satın aldı. Ardından 14.40’ta bir işletmeye girerek çeşitli yiyecekler tüketti. Anne ve kız çocuğunun çorba içtiği, ailenin sucuk kokoreç ve tantuni yediği tespit edildi. Aile, 15.17’de işletmeden ayrıldı. 18.30'da Fatih’te bir işletmeden lokum aldıkları ve 18.43’te yeniden otele döndükleri kamera kayıtlarına yansıdı.