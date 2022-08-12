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Nemrut Dağı'nın ziyaretçi sayısı arttı

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki yer alan Nemrut Dağı her geçen gün artan ilgiyle ziyaretçi sayısını artırıyor.

Nemrut Dağı'nın ziyaretçi sayısı arttı - Resim: 1

Doğu ve batı medeniyetlerinin kesişme noktasında bulunan, anıt mezarı ve dev heykelleriyle adından söz ettiren Nemrut Dağı Ören Yeri'nin ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor.

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Nemrut Dağı'nın ziyaretçi sayısı arttı - Resim: 2

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı, 4 aylık süreçte 130 bin ziyaretçi sayısına ulaştı.

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Nemrut Dağı'nın ziyaretçi sayısı arttı - Resim: 3

CİDDİ BİR ARTIŞ BEKLENİYOR


Müze Müdürü Mehmet Alkan, Nemrut Dağı'nın her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü ve turizm sezonunun bu yıl açılmasıyla ciddi bir artışın beklendiğini belirtti.

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Nemrut Dağı'nın ziyaretçi sayısı arttı - Resim: 4

HEDEF 250 BİN ZİYARETÇİ


Yılbaşından itibaren kar kalınlığı nedeniyle uzun süre ziyaretçi ağırlayamadıklarını ve son 4 aydır turistlerin dağı gezebildiğini anlatan Alkan, "4 aylık süreçte ziyaretçi sayımız 130 bine ulaştı. Umarım bu daha da artacak" diye konuştu.

Bu yılki hedefin ise sezon sonuna kadar 250 bin ziyaretçi olduğu belirtildi.

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