''Nemrut Krater Gölü'' ile ''Selçuklu Meydan Mezarlığı'' bomboş kaldı
Yeryüzü cenneti olarak nitelendirilen Bitlis'in Tatvan ilçesindeki "Nemrut Krater Gölü" ile Anadolu'nun "Orhun Abideleri" olarak adlandırılan Ahlat'taki "Selçuklu Meydan Mezarlığı" koronavirüs nedeniyle boş kaldı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü'nde sessizlik hakim.
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan ve "yeryüzü cenneti" olarak adlandırılan bölge, Kovid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamalar nedeniyle sessizliğe büründü.
Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaretçilerini bekliyor
Geçen yıl 70 binin üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Selçuklu Meydan Mezarlığı da Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyaretlere kapatıldı.