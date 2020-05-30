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  3. 30 Mayıs 2020 14:31

''Nemrut Krater Gölü'' ile ''Selçuklu Meydan Mezarlığı'' bomboş kaldı

Yeryüzü cenneti olarak nitelendirilen Bitlis'in Tatvan ilçesindeki "Nemrut Krater Gölü" ile Anadolu'nun "Orhun Abideleri" olarak adlandırılan Ahlat'taki "Selçuklu Meydan Mezarlığı" koronavirüs nedeniyle boş kaldı.

''Nemrut Krater Gölü'' ile ''Selçuklu Meydan Mezarlığı'' bomboş kaldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü'nde sessizlik hakim.

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''Nemrut Krater Gölü'' ile ''Selçuklu Meydan Mezarlığı'' bomboş kaldı

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan ve "yeryüzü cenneti" olarak adlandırılan bölge, Kovid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamalar nedeniyle sessizliğe büründü.

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''Nemrut Krater Gölü'' ile ''Selçuklu Meydan Mezarlığı'' bomboş kaldı

Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaretçilerini bekliyor
Geçen yıl 70 binin üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Selçuklu Meydan Mezarlığı da Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyaretlere kapatıldı.

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''Nemrut Krater Gölü'' ile ''Selçuklu Meydan Mezarlığı'' bomboş kaldı

Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı olan ve "Anadolu'nun tapusu" olarak bilinen Selçuklu Meydan Mezarlığı, bünyesindeki 8 bin 200 şahideli, sandukalı ve kurgan tarzında mezar taşı ve motiflerle Anadolu'nun "Orhun Abideleri" olarak adlandırılıyor.

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