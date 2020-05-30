''Nemrut Krater Gölü'' ile ''Selçuklu Meydan Mezarlığı'' bomboş kaldı

Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı olan ve "Anadolu'nun tapusu" olarak bilinen Selçuklu Meydan Mezarlığı, bünyesindeki 8 bin 200 şahideli, sandukalı ve kurgan tarzında mezar taşı ve motiflerle Anadolu'nun "Orhun Abideleri" olarak adlandırılıyor.



