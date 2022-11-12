Nereden nereye! Bir dönem milyonlar kazanıyordu, şimdi dilencilik yapıyor

KENDİNİ 'MESİH' DİYE TANITMIŞTI!

Bir önceki yıl kendini 'Mesih' diye tanıtan Delonte West, bu kez Fairfax County etrafında dilencilik yaparken görüntülendi. Yerel güçler, devriye gezdiği esnada kapısı açık bir otomobilin yanında yatan bir adam buldular. Yaklaştıklarında bu kişinin West olduğunu fark ettiler .Dayak yemiş ve cebindeki son kuruşunu dahi kaptırmış şekilde bulunan West, önce hastaneye sonra karakola götürüldü.