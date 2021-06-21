Neredesin Kıymet ? Komandolar da sahada; her yerde aranıyor!
Konya Beyşehir'de öğle saatlerinden itibaren haber alınamayan 11 yaşındaki Kıymet Camız'ı bulmak için başlatılan çalışmalarda sonuç alınamadı. Arama çalışmalarına sabah 06.00'ya kadar ara verildi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.
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Alınan bilgiye göre, Üstünler Mahallesi Karaburun Plajı yol ayrımı yakınlarında, küçükbaş hayvanların bulunduğu alanda dedesi Halil Camız'la birlikte ağıldaki çadırlarda kalan 11 yaşındaki Kıymet Camız'dan öğle saatlerinden itibaren haber alınamadı.
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Dede Halil Cambaz'ın yoldan geçen jandarma ekiplerine haber vermesi üzerine, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra il merkezinden gelen komando ve AFAD ekipleri de arama çalışmalarına katıldı.
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Çevredeki vatandaş ve zabıta ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda ekipler, kız çocuğunun görüldüğü belirtilen dere kenarında arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.
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