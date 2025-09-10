Nesli tehlike altındaki denizlerin en hızlı canlısı zıpkınla vuruldu!

Dünyanın en hızlı deniz canlısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan mavi yelken balığı, Bodrum Limanı'nda görüntülendi. Balık, bir süre sonra zıpkınla vuruldu. Rıhtım kenarında yüzen balığın H.A. adlı şahıs tarafından vurulması, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Vatandaşlar, nesli tükenme tehlikesi altındaki balığın vurumasına tepki gösterdi.

Öte yandan H.A.’ya Bodrum Liman Başkanlığı tarafından limanda avcılık yaptığı gerekçesiyle 12 bin 660 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.