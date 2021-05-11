Nesli tehlike altındaydı... Manavgat'ta görüntülendi

KITUYAD Başkanı Osman Ergin, 17 yıldır Kızılağaç bölgesinde bulunduğunu belirterek, hayatında ilk defa bir Akdeniz fokunu sahilde gördüğünü söyledi. Ergin, "Kızılağaç bölgemizde turizm sezonuna yönelik hazırlıklarımız devam etmekte. Bu süreçte sahilde yapılan çalışmaları denetlediğimizde gördüğümüz ilginç bir olay bizleri şaşırttı. Kızılağaç'ta 17 yıldır böyle bir şeyle ilk kez karşılaştım. Pandemi nedeniyle özellikle de son kapanma döneminde sahillerin tamamen boş kalması doğadaki canlıların işine yaradı. Şöyle ki daha önce uzaktan bile göremediğimiz fok balıklarını iskelelerimizin altında avlanırken ve dinlenirken görmekteyiz. Turistlerden boşalan alanları da doğanın gerçek sahiplerinin aldığını düşünüyorum" dedi.